В Харькове нелегально проживали иностранцы

04 мая 2019 г. 10:22
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В апреле сотрудники полиции совместно с работниками  государственной миграционной службы Украины в Харьковской области привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы страны граждан России и Азербайджана.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Так, полицейские обнаружили 29-летнего россиянина, который находился в Украине незаконно. Мужчина недавно освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение кражи. Мужчина был сопровожден в Генконсульство РФ в Харькове, где получил свидетельство на возвращение в Россию и покинул территорию государства через пограничный пункт пропуска «Гоптовка».

Еще одного злоумышленника - 35-летнего гражданина Азербайджана работники полиции обнаружили в Харькове, который также отбыл наказание за разбой в одной из колоний города. Нелегальный мигрант был сопровожден в посольство Азербайджана в Украине, где получил проездной документ и покинул территорию страны.

 Мужчины были доставлены в ДМС Украины в Харьковской области, где был составлен административный протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через територию Украины) КУоАП. Обоим правонарушителям запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

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