В Харькове ночью произошел пожар в автосервисе: от огня спасены два автомобиля

02 июля 2020 г. 10:10
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В Киевском районе Харькова сегодня ночью произошел пожар в автосервисе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 2 июля в 3:07 спасателям поступил вызов на пожар на территории автосервиса, расположенного на улице Фестивальной, 1.

Прибывшим на место происшествия спасателям стало известно, что в боксе автосервиса горел автомобильToyota Land Cruiser на площади около 2 кв.м.

Пожарные спасены 2 автомобиля Toyota Land Cruiser и Hyundai KONA и уже в 3:22 остановили распространение огня. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 03:35.

Причину его возникновения устанавливают.

 

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