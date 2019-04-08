В Харькове ночью подорвали и ограбили банкомат

В полицию около 3:35 поступило сообщение о том, что в Основянском районе города, на улице Валдайской неустановленные лица путем подрыва повредили банкомат и завладели деньгами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе осмотра эксперты установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства в виде заряда взрывчатого вещества, объединенного с взрывателем.

Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Сумма нанесенного банковскому учреждению ущерба устанавливается.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Совершение данного преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Все обстоятельства устанавливаются.