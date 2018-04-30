В Харькове от самоубийства спасали мужчину

29 апреля в 21:17 медикам скорой и неотложной помощи поступил вызов о том, что на улице Библика мужчина собирается выпрыгнуть из окна.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Прибывшая на вызов бригада медиков экстренной медицинской помощи обнаружила мужчину, который хотел выпрыгнуть из окна пятого этажа.

Психиатрическая бригада и спасатели ГСЧС смогли уговорить мужчину не прыгать из окна.

С предварительным диагнозом «психическое расстройство» мужчину госпитализировали в Харьковскую областную психиатрическую больницу № 3.