В Харькове от выстрела из пистолета пострадал мужчина

26 августа в 11-13 в полицию поступила информация о раненом в результате стрельбы на площади Героев Небесной Сотни мужчине.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Харьковские правоохранители задержали за совершение преступления 42-летнего харьковчанина.

При себе злоумышленник имел травматический пистолет «Форт-12», из которого ранил прохожего.

По его словам, оружие он нашел на улице.

Также в отдел полиции правоохранители доставили 3 человек, которые находились в здании.

По предварительным данным полиции, между четырьмя мужчинами, которые находились в нежилом помещении, и прохожим произошел конфликт, в результате которого один из них выстрелил в сторону потерпевшего.

45-летний мужчина получил телесные повреждения в виде рваной раны щеки.

Пострадавшему на месте была оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался.

По факту происшествия открыто уголовное производство ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас злоумышленник задержан и содержится под стражей. Следственные действия продолжаются.