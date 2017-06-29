В Харькове поезд смертельно травмировал мужчину

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции 28 июня в 10:22. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Установлено, что на железнодорожной станции «Основа» на переходе поездом «Лисичанск-Киев» был травмирован 50-летний мужчина. С многочисленными травмами и ушибами пострадавший был доставлен в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В больнице потерпевший скончался.

