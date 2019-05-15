В Харькове пограничник попался на взятках от жителей ОРДЛО (фото)

Сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках пограничника одного из пунктов пропуска Харьковского пограничного отряда.

Об этом сообщил в своем Facebook начальник пресс-центра в Управлении CБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей за внесение недостоверных сведений в базу данных по фактам фиктивного пересечения госграницы. На самом деле люди не покидали временно оккупированной территории, а сфальсифицированные сведения от Госпогранслужбы использовались для начисления им пенсий и других социальных выплат из государственного бюджета Украины.

По информации спецслужбы, деньги полученные таким образом, в частности использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований. Во время досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали получение пограничником взятки на общую сумму более ста пятидесяти тысяч гривен.

Сейчас фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с ГБР при содействии подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы под процессуальным руководством военной прокуратуры.