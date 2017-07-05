В Харькове полицейский начальник разбил об столб служебное авто

Накануне вечером около 22-40 на проспекте Петра Григоренко водитель автомобиля Volkswagen Bora врезался в столб. Как выяснилось позже, за рулем находился руководитель одного из подразделений Нацполиции Харьковской области.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по данному факту назначено служебное расследование. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Происшествие случилось 4 июля около 22-40. Водитель автомобиля Volkswagen, направляясь по проспекту Петра Григоренко, по неизвестным причинам совершил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель был доставлен в больницу.

Управлял служебным транспортным средством заместитель начальника одного из подразделений полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа и инспекция по личному составу ГУНП. Проводятся соответствующие исследования, по результатам которых будет принято решение о правовой ответственности работника полиции.

Ход служебного расследования находится на контроле руководства областного главка полиции.