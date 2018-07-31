В Харькове полиция разыскивает опасного преступника

31 июля 2018 г. 15:43
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За совершение тяжкого преступления харьковские правоохранители разыскивают опасного преступника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Работники Индустриального отдела полиции устанавливают личность и местонахождение мужчины, которого подозревают в убийстве женщины.

Мужчине на вид 25-30 лет, рост 163-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые.

Он был одет в серую футболку и синие джинсы.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемом сообщать в Индустриальный отдел полиции по телефонам: 102, 067-903-87-50, 093-483-40-03, 067-313-88-00, 097-937-91-17 или другим удобным способом.

Анонимность  полиция гарантирует.

 

 

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