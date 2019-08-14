 

В Харькове пожарный автомобиль, прибывший на вызов, ушел под асфальт

14 августа 2019 г. 15:15
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В Харькове на улице Старицкого сегодня днем, 14 августа, автомобиль-автолестница спасателей ГСЧС "ЗиЛ", прибывший на вызов, стал уходить под асфальт.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующее фото и видео с места происшествия.

«Прибывшие на место пожарные познакомились с качеством работ «Харьковводоканала».

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, автомобиль ГСЧС прибыл на вызов о возгорании в одной из квартир девятиэтажки по улице Старицкого,16.

Под ним просел асфальт, и автомобиль накренился на одну сторону.

По словам помощника начальника ГУ ГСЧС Игоря Лупандина, в результате происшествия никто не пострадал, автомобиль не был поврежден и выехал своим ходом.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

 

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