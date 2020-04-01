В Харькове продавали контрафактную водку

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм реализации алкогольной продукции с поддельными акцизными марками, который действовал в Харьковской, Винницкой и Донецкой областях. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, несколько частных производителей ликероводочной продукции из Винницкой и Харьковской областей наладили нелегальное производство и продажу неучтенного алкоголя. Товар с поддельными марками акцизного налога они реализовывали владельцам мелких торговых сетей по всей Украине. Оптовые партии продукции злоумышленники непосредственно отгружали клиентам с территории заводов, а также доставляли заказчикам через один из известных почтовых сервисов.

Сегодня в результате совместных спецопераций правоохранители задержали во время доставки заказчикам в Донецкой, Винницкой и Харьковской областях несколько грузовиков с расфасованным контрафактом.

В Харьковской области в автомобиле злоумышленников было обнаружено 25 тыс. бутылок поддельной водочной продукции общей стоимостью почти 1,5 млн. грн.

По фактам незаконной деятельности возбуждены уголовные производства по ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.