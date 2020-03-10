В Харькове произошел пожар на территории Центра профтехобразования

10 марта 2020 г. 12:32
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9 марта днем на территории Центра профессионально-технического образования в Индустриальном районе Харькова произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 9 марта в 12:57 спасателям поступила информация о пожаре на бульваре И. Каркача, 24, где горел четырехэтажный учебный корпус на территории Центра профессионально-технического образования, который не эксплуатировался.

Прибывшие на место спасатели установили, что на первом этаже здания горела оконная рама и мусор на площади около 40 кв.м.

В 13:46 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 14:13 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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