В Харькове пропал мужчина

Харьковские правоохранители разыскивают Евгения Куприянова, 1949 года рождения, который 19 мая ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Приметы пропавшего: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Мужчина был одет в белую рубашку в черную полоску, джинсы, кеды черно-белого цвета.

При себе пропавший имел паспорт гражданина Украины и мобильный телефон.

Правоохранители просят информацию о местонахождении разыскиваемого сообщать в Слободской отдел полиции по телефонам: 737-23-46, 102 или другим удобным способом.