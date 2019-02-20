В Харькове пропал подросток

20 февраля 2019 г. 8:48
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В Харькове пропал 14-летний Алексей Горовой.

Как сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, 19 февраля ребенок ушел гулять и не вернулся домой.

Алексей Горовой учится в 8-м классе школе №102.

Ему на вид 13-14 лет, мальчик имеет рост 145см, среднее телосложение, короткие русые волосы и карие глаза.

Подросток был одет в короткую куртку синего цвета, темные штаны, черную шапку. Обут был в  коричневые сапоги.

Правоохранители просят всех, кому известная какая-либо информация о местонахождении Алексея, сообщить в Слободской отдел полиции по телефонам: 737-13-66, 737-23-46 или 102, 073-20-30-535

 

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