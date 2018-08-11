В Харькове пропала несовершеннолетняя девочка

В Харькове пропала несовершеннолетняя Евгения Дмитриева, 2004 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

10 августа 2018 около 19:00 девочка вышла из дома и пропала без вести.

Пропавшая девочка ростом 140-145 см, среднего телосложения, имеет длинные, вьющиеся русые волосы.

Девочка была одета в черную футболку с капюшоном, джинсовые шорты, босоножки черно-белого цвета.

Правоохранители Основянского отдела полиции просят владеющих любой информацией о пропавшем ребенке сообщать ее по телефонам: 737-40-22, 102, или другим удобным способом.