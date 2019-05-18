На Харьковщине задержали полицейских, которые «крышевали» наркоторговцев

Правоохранители разоблачили и блокировали противоправную деятельность группы работников Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, которые систематически получали взятки с наркоторговцев.

Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что группа офицеров полиции, среди которых были работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладила схему вымогательства и получения взяток от лиц, занимающихся распространением наркотических и психотропных веществ с помощью так называемых «закладок».

Полицейские, получив информацию о противоправной деятельности наркодельцов, имитировали их задержание «на горячем», после чего требовали деньги за непривлечение злоумышленников к уголовной ответственности. Размер неправомерной выгоды полицейских с каждого наркоторговца составлял три тысячи долларов США.

Правоохранители задокументировали факт получения участниками организованной группы сорока тысяч гривен.

Троих участников группировки правоохранители задержали в Харькове при получении денег с наркоторговца в сумме семидесяти четырех тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным полицейским о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас устанавливаются другие полицейские, причастные к противному механизму.

Операция по разоблачению и задержанию взяточников происходила совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона при содействии подразделения внутренней безопасности Национальной полиции, отметили в СБУ.