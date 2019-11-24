В Харькове разыскивают пропавшего больше недели назад подростка

24 ноября 2019 г. 11:00
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В Харькове разыскивают пропавшего несовершеннолетнего Дениса Цуканова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 15-летний парень 15 ноября ушел из центра реабилитации и до настоящего времени не вернулся.

Подростку на вид 14-15 лет, он имеет рост 165 см, худощавое телосложение, волосы русые.

Парень был одет в желтую куртку с черными вставками и красную шапку с надписью «Nike».

Информацию о местонахождении разыскиваемого в полиции просят сообщать  по телефонам: 102, (057) 738-30-24, 063-720-21-75 или другим удобным способом.

 

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