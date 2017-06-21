В Харькове сгорел Mercedes

Сегодня в 8-40 в дежурную часть ГСЧС поступило сообщение о пожаре по улице Астрономической-44А - горел припаркованный во дворе жилого дома автомобиль Mercedes CL 550.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, на место были направлены два пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен моторный отсек и салон автомобиля. Площадь пожара - 4 кв. метра.

В 8-50 пожар был локализован, в 9-05 - ликвидирован. Причины возгорания устанаавливаются. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, женщина, сообщившая о пожаре в полицию и пожарным, рассказала, что видела у автомобиля неизвестного. Мужчина некоторое время находился рядос машиной, а потом поспешно скрылся. Сразу после этого, по словам заявительницы, и начался пожар.

Патрульные сообщили о происшествии 41-летнему владельцу автомобиля. На месте работала следственно-оперативная группа.