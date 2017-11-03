В Харькове трое мужчин пытались обокрасть коммунальщиков

03 ноября 2017 г. 12:25
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Троих мужчин возле разрытого котлована заметил работник тепловых сетей. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Неизвестные грузили 65-метровые металлические трубы в автомобиль. Стоимость труб составляет 10 тыс. грн.

Злоумышленники представились рабочими тепловых сетей. Однако мужчина решил проверить эту информацию и вызвал полицию.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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