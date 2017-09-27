В Харькове у мужчин изъяли наркотики

Накануне у 41-летних мужчин изъяли 3 пол-литровые пластиковые бутылки и 2 шприца объемом 20 мл, заполненные веществом коричневого цвета, похожей на опий ацетилированный.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области ГУНП Харьковской области, вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 3-х лет лишения свободы.