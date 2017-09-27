В Харькове у мужчин изъяли наркотики

27 сентября 2017 г. 10:07
89 просмотров

Накануне у  41-летних мужчин изъяли 3 пол-литровые пластиковые бутылки и 2 шприца объемом 20 мл, заполненные веществом коричневого цвета, похожей на опий ацетилированный.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области ГУНП Харьковской области, вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 3-х лет лишения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.