В Харькове у мужчины нашли набор наркотиков

06 июня 2017 г. 12:43
124 просмотра

34-летнего мужчину правоохранители остановили на улице.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, у него обнаружили 16 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом зеленого цвета кристаллической формы, 10 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения зелено-коричневого цвета общим весом около 20 грамм, полимерный пакет с метамфетамином весом около 5 грамм.

Изъятое направлено на исследование.

Открыто уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.