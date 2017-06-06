В Харькове у мужчины нашли набор наркотиков

34-летнего мужчину правоохранители остановили на улице.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, у него обнаружили 16 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом зеленого цвета кристаллической формы, 10 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения зелено-коричневого цвета общим весом около 20 грамм, полимерный пакет с метамфетамином весом около 5 грамм.

Изъятое направлено на исследование.

Открыто уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.