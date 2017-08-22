В Харькове у несовершеннолетнего мигранта нашли наркотики

Накануне сотрудники полиции обнаружили 17-летнего гражданина Азербайджана около 1 грамма синтетическое психотропное вещество – амфетамин.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, изъятое вещество направлено на исследование.

Факт события зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.