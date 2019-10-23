 

Задержали подозреваемого в убийстве 93-летней женщины

23 октября 2019 г. 13:28
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Правоохранители сообщили 60-летнему харьковчанину о подозрении по факту умышленного убийства 93-летней женщины по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что подозреваемый, будучи ранее осужденным за умышленное убийство, распивал спиртные напитки с сыном потерпевшей дома у последнего. 

Оставшись наедине с пенсионеркой, которая по состоянию здоровья уже была прикована к постели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с умыслом, направленным на лишение жизни, мужчина нанес потерпевшей несколько ударов в область головы. 

От полученных повреждений потерпевшая скончалась, не приходя в сознание.

Сейчас подозреваемый задержан, и в суд подано ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. 

Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

 

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