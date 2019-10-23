Задержали подозреваемого в убийстве 93-летней женщины

Правоохранители сообщили 60-летнему харьковчанину о подозрении по факту умышленного убийства 93-летней женщины по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Установлено, что подозреваемый, будучи ранее осужденным за умышленное убийство, распивал спиртные напитки с сыном потерпевшей дома у последнего.
Оставшись наедине с пенсионеркой, которая по состоянию здоровья уже была прикована к постели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с умыслом, направленным на лишение жизни, мужчина нанес потерпевшей несколько ударов в область головы.
От полученных повреждений потерпевшая скончалась, не приходя в сознание.
Сейчас подозреваемый задержан, и в суд подано ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.