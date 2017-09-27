В Харькове умер ребенок: соцсотрудники, которые посещали эту семью, будут уволены

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что соцработники во время визита в эту семью халатно отнеслись к своим обязанностям и неправильно оценили состояние детей

На контроль органов соцзащиты семья попала 8 сентября. После того как брат мамы детей попросил обратить внимание на эту семью и сообщил, что сожитель мамы детей их избивает.

Также Светлана Горбунова-Рубан отметила, что будет поднимать вопрос об увольнении сотрудников, которые посещали эту семью в начале сентября.

На данный момент старший ребенок находится в приюте, его забрали сегодня ночью, кроме того она беременна третьим ребенком.

