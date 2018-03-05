В Харькове в очередной раз осквернили памятник воинам УПА

05 марта 2018 г. 13:52
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В Харькове неизвестные в очередной раз осквернили памятник воинам УПА в Молодежном парке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сегодня в 09:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Молодежном парке неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА.

Прибывшие на вызов правоохранители  зарегистрировали информацию о происшествии в Журнале единого учета правонарушений.

Отметим, что это не первый случай вандализма в отношении данного памятника.

Ранее памятник воинам УПА осквернили в феврале 2018 года, закрасив его красной и белой краской.

В соцсетях  сообщили о том, что памятник уже очистили.

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