В Харькове, в результате пожара, пострадал 30-летний мужчина

Накануне жители этого дома, по улице Новоалександровской, наблюдали большие клубы дыма в своем дворе. Люди, которые решили выйти на улицу, увидели как горит квартира на последнем этаже. На место сразу вызвали спасателей.

Марина, местная жительница

Вчора ввечері, близько п'ятої години, я з дому побачила, що йде великий дим звідкись. Вийшла на двір, з коляскою, з чоловіком, щоби поглянути. Потім дізналася від сусідів, що пожежа трапилася.

По приезду пожарники выяснили, что горящая квартира - двухуровневая, а возгорание произошло именно в помещение, что находится на чердаке. Более того, огонь, деревянными перекрытиями, уже разошелся на другие комнаты и соседнюю квартиру. Таким образом, общая площадь пожара составила около 60 кв. м. Спасателям даже пришлось задействовать автолестницу, чтобы добраться до чердака.

Сергей, местный житель

Все горело, пылало огромным пламенем, дым чёрный. Большое количество транспорта было, пожарников. Оперативно сработали.

Приблизительно через три часа, спасатели полностью ликвидировали пожар. Кроме поврежденного имущества, среди пострадавших, есть 30-летний собственник жилища. Квартиру он покинул еще до того, как огонь начал расходиться по помещению. Но получил ожоги лица 1 и 2 степени. Его госпитализировали в ожоговый центр. Предварительные версии возгорания, которые рассматривают чрезвычайники: нарушение правил пожарной безопасности, при использовании электроприборов, или короткое замыкание электропроводки, рассказывает помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Зі слів цього чоловіка, 1980-року народження, який отримав опіки. Він сказав, що він занес до квартири акумулятор. Але там ще, при огляді місця події, там були ще питання, пов'язані з іншим електробладнанням, яке було розташоване в приміщеннях на другому уровні.

На этом же чердаке, кроме кучи электроприборов, была еще и баня, добавляет Игорь Лупандин. Сейчас эксперты ГСЧС устанавливают точную причину возгорания. А правоохранительные решают вопрос касаемо законности размещения жилища на чердаке дома.