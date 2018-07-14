ВАЗ вылетел на тротуар и сбил коляску с младенцем - авария на проспекте Гагарина

Сегодня около 18-00 на проспекте Гагарина-215 автомобиль ВАЗ выехал с проезжей части на тротуар и сбил детскую коляску, которая от удара перевернулась. Пятимесячного ребенка, находившегося внутри, от удара выбросило на тротуар.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 20-летняя мать не пострадала, но от волнения потеряла сознание. Мать с ребенком были госпитализированы. По предварительной информации, ребенок в тяжелом состоянии.

Из-за чего 28-летний водитель ВАЗ не справился с управлением - устанавливает следственно-оперативная группа.