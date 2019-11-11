В Харькове во время пожара в домовладении пострадал подросток

11 ноября 2019 г. 9:55
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В Шевченковском районе Харькова во время пожара в домовладении пострадал подросток.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 ноября в 10:57 спасателям поступил вызов на пожар в частном домовладении на ул.Дербентской, 65, въезде Кузнецком, 20.

На момент прибытия пожарных во дворе домовладения горела хозяйственная постройка площадью около 15 кв.м., и крыша хозяйственной постройки на площади около 1,5 кв.м.

Во время пожара пострадал 16-летний внук хозяйки домовладения – парень получил поверхностный термический ожог головы 1 степени.

Пострадавший от госпитализации отказался.

В 11:09 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 12:11 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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