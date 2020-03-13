В Харькове ночью сгорели несколько автомобилей (видео)

Сегодня ночью, 13 марта, на поселке Жуковского, под стенами общежития по улице Академика Проскуры, 3-б сгорели сразу несколько автомобилей.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.
Также опубликовано соответствующее видео с места ЧП.
По данным пользователей соцсетей, огнем были уничтожены микроавтобус Opel Vivaro и легковой автомобиль Skoda.
Также пламя сильно повредило автомобиль Lada, который стоял рядом.
Все обстоятельства возгорания устанавливают правоохранители.
Подробности ЧП в полиции пообещали предоставить позже.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о том, что по указанному адресу горели автомобили, спасателям поступила 13 марта в 3:59.
На время их прибытия установлено, что пламенем охвачены сразу 4 автомобиля: микроавтобус «Opel Vivaro», легковушки «Skoda Fabia», «Volkswagen Golf IV», «LADA Priora».
Общая площадь пожара составляла 20 кв.м.
С помощью генератора пены спасатели локализовали огонь в 4:36 и ликвидировали его в 05:20.
Причина пожара устанавливается.