В Харькове ночью сгорели несколько автомобилей (видео)

13 марта 2020 г. 11:20
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Сегодня ночью, 13 марта, на поселке Жуковского, под стенами общежития по улице Академика Проскуры, 3-б сгорели сразу несколько автомобилей.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Также опубликовано соответствующее видео с места ЧП.

По данным пользователей соцсетей, огнем были уничтожены микроавтобус Opel Vivaro и легковой автомобиль Skoda.

Также пламя сильно повредило автомобиль Lada, который стоял рядом. 

Все обстоятельства возгорания устанавливают правоохранители.

Подробности ЧП в полиции пообещали предоставить позже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о том, что по указанному адресу горели автомобили, спасателям поступила 13 марта в 3:59.

На время их прибытия установлено, что пламенем охвачены сразу 4 автомобиля: микроавтобус «Opel Vivaro», легковушки «Skoda Fabia», «Volkswagen Golf IV», «LADA Priora».

Общая площадь пожара составляла 20 кв.м.

С помощью генератора пены спасатели локализовали огонь в 4:36 и ликвидировали его в 05:20.

Причина пожара устанавливается.

 

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