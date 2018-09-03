В Харькове возле школы нашли боеприпас

03 сентября 2018 г. 12:17
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Возле харьковской школы №177 сегодня утром нашли предмет, похожий на снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил директор Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко на своей странице в Фейсбук.

По его словам, вчера, когда школу готовили к празднику первого звонка, на территории школы никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Сейчас все дети из 177-й находятся в школе №23, которая расположена в пятидесяти метрах от школы №177, сообщил Юрий Сидоренко.

В 177-ю школу прибыли взрывотехники и они уже работают на месте.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об обнаружении снаряда времен Второй мировой войны калибра 45 миллиметров на пришкольной территории на улице Тюринской поступило в полицию 3 сентября около 09-55.

Прибывшие работники полиции эвакуировали с места происшествия 555 граждан, в том числе 235 учащихся.

Работники взрывотехнического управления харьковской милиции изъяли опасную находку и вывезли ее для дальнейшего уничтожения за пределы города.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Сейчас полицейские устанавливают, при каких обстоятельствах снаряд попал на пришкольную территорию.

 

Видео: 

У Харкові на території школи виявлено снаряд часів другої світової

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