В Харькове за покушение на убийство пенсионера арестовали лже-курьера

Прокуратура объявила о подозрении 19-летнему харьковчанину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Казак, в начале этого года молодой человек под видом курьера книжного магазина пришел в дом к 60-летнему харьковчанину.

Заранее зная, что пенсионер много читает и ценит именно печатную литературу, злоумышленник сообщил мужчине, что ему пришла посылка с книгой, и попросил предоставить документы для ее получения.

Хозяин квартиры ушел в другую комнату, а когда вернулся, лже-курьер приставил ему нож к горлу. Однако пенсионер начал сопротивляться.

Злоумышленник несколько раз ударил хозяина ножом в руки. Спас потерпевшего сосед, который через незапертую дверь стал свидетелем преступления.

Нападавший с места происшествия скрылся.

Мотивы этого нападения устанавливает следствие.

Сегодня суд арестовал подозреваемого и отправил под стражу в СИЗО.