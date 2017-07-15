В Харькове задержали подозреваемого в изнасилованиях и грабеже

Сообщение о грабеже поступило к правоохранителям сегодня, около 15:00.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова, на улице Ярославской неизвестный сорвал с шеи 41-летней харьковчанки золотую цепочку.

Потерпевшая запомнила и рассказала правоохранителям приметы нападавшего.

Вскоре, вблизи дома 31/33 на улице Чеботарскойпатрульные обнаружили и задержали молодого человека, похожего по описанию на предполагаемого грабителя.

Задержанным оказался 19-летний уроженец Одесской области, ранее уже был судимый за кражу. Во время поверхностного осмотра в барсетке парня полицейские нашли разорванную цепочку.

После приезда следственно-оперативной группы выяснилось, что предполагаемый грабитель, похожий по описанию на неизвестного, который накануне совершил несколько изнасилований.

Сейчас с задержанным работают следователи и оперативники.

