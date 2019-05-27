На Холодной Горе задержали мужчину с гранатой в рюкзаке

27 мая 2019 г. 13:54
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В Харькове у 25-летнего мужчины изъяли корпус ручной гранаты «Ф-1» и взрыватель к ней. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время патрулирования по улице Алуштинской внимание полицейских привлек прохожий, который заметно занервничал, когда увидел автомобиль патрульных и изменил направление движения. 

При поверхностной проверке в рюкзаке мужчины полицейские обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1 и взрыватель к ней. 

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. 

Вещественные доказательства изъяли и направили на исследование.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. 

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. 

Сейчас  полицейские устанавливают место приобретения и цель хранения боеприпаса. 

 

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