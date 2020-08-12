В Харькове задержан иностранец, которого разыскивал Интерпол

12 августа 2020 г. 13:39
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Контрразведчики Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, выходец из одной из закавказских республик прибыл в Украину чтобы избежать уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь людей на территории СНГ. Установлено, что злоумышленник причастен к похищению граждан и вымогательство. За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Оперативники спецслужбы задержали преступника по месту его временного проживания в Харькове. Сейчас решается вопрос о применении к нему экстрадиционного ареста. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в Украине.

 

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