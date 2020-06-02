В Харькове загорелась легковушка, как только водитель припарковался

02 июня 2020 г. 15:01
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Сегодня, 2 июня, около 7:30 утра автомобиль Ford Focus 2010 года выпуска двигался по проезжей части на ул. Михайлика, а как только водитель припарковался на обочине, из-под капота машины повалил дым.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, к месту происшествия выехало отделение Службы спасения на автоцистерне. На момент их прибытия огнем был охвачен моторный отсек и частично салон автомобиля на площади около 3 кв.м. В 8:48 пожар был полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

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