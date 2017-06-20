В Харькове «заминировали» хозяйственный суд

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в хозяйственном суде на проспекте Независимости поступило в полицию сегодня в 9:50. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Для проверки на место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции в городе Харькове, а также эксперты взрывотехнического управления.

Эксперты осмотрели 6800 кв.м. территории. Было эвакуировано 150 граждан.

Никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.