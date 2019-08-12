Аэропорт, больницы, торговые центры и жилые дома: в Харькове ищут взрывчатку на 52 объектах

Неизвестный заминировал 52 объекта в Харькове, среди них - жилые дома, торговые центры, больницы и аэропорт.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, сообщение о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, помещениях 22 торговых центров, 8 медицинских учреждений и аэропорта поступило на электронную почту полиции 12 августа.

По информации пользователей соцсетей, сегодня взрывчатку ищут в ряде жилых домов и следующих ТЦ: Фр.Бульвар, Платинум Плаза, Призма, Караван молл, Павловский ТД, Атриум, Магелан, Подземный город, Терра, Эквадор, шок, Эпос, Сан-Сити плаза, ун-г Харьков.

По всем указанным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.