 

Аэропорт, больницы, торговые центры и жилые дома: в Харькове ищут взрывчатку на 52 объектах

12 августа 2019 г. 18:11
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Неизвестный заминировал 52 объекта в Харькове, среди них - жилые дома, торговые центры, больницы и аэропорт.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, сообщение о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, помещениях 22 торговых центров, 8 медицинских учреждений и аэропорта поступило на электронную почту полиции 12 августа.

По информации пользователей соцсетей,  сегодня взрывчатку ищут в ряде жилых домов и следующих ТЦ: Фр.Бульвар, Платинум Плаза, Призма, Караван молл, Павловский ТД, Атриум, Магелан, Подземный город, Терра, Эквадор, шок, Эпос, Сан-Сити плаза, ун-г Харьков.

По всем указанным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

 

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