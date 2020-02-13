В харьковском аэропорту и ряде объектов города искали взрывчатку

13 февраля 2020 г. 11:18
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12 февраля в Харькове правоохранители искали взрывчатку в ряде городских объектов.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Как указывается, 12 февраля в 16:20 на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта «Харьков», ряда торгово-развлекательных центров, бизнес-центров и других объектов города.

По всем адресам работали взрывотехнические и оперативно-следственные группы.

В результате проверки никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

 

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