В харьковском аэропорту и ряде объектов города искали взрывчатку

12 февраля в Харькове правоохранители искали взрывчатку в ряде городских объектов.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Как указывается, 12 февраля в 16:20 на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта «Харьков», ряда торгово-развлекательных центров, бизнес-центров и других объектов города.

По всем адресам работали взрывотехнические и оперативно-следственные группы.

В результате проверки никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.