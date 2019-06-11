В харьковском парке ограбили подростка

11 июня 2019 г. 13:23
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37-летнего жителя Харьковской области задержали по подозрению в совершении грабежа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 июня в полицию обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила о том, что харьковском парке «Юность» неизвестный мужчина избил ее 15-летнего сына и отобрал мобильный телефон. 

Отцу подростка удалось задержать злоумышленника, которым оказался 37-летний житель поселка Высокий.

Также на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые изъяли у задержанного при личном досмотре вещественное доказательство – телефон потерпевшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 6 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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