В Харьковском районе мужчина ударил ножом знакомого

В полицию поступило сообщение о том, что бригада скорой медицинской помощи доставила в Мерефянскую центральную районную больницу с резаной раной межлопаточной области спины 52 - летнего местного жителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

За совершение преступления полицейские задержали 41 - летнего жителя Мерефы.

Правоохранители выяснили, что пострадавший пришел в гости к задержанному. Неожиданно между мужчинами возникла ссора, в результате которой хозяин ударил своего оппонента ножом в спину.

Получив телесное повреждение, потерпевший вышел на улицу и попросил соседку вызвать медицинскую помощь.

В больнице мужчину прооперировали. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильное.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.