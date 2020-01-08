В Харьковском районе пожар в частном доме унес жизнь 48-летнего мужчины

В Харьковском районе пожар унес жизнь 48-летнего мужчины

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

7 января в 19:12 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Люботине, где на улице Дуншевской, 40 горел частный жилой дом.

На момент прибытия пожарных в доме горели веранда и чердак.

Площадь пожара составляла около 100 кв.м.

Во время пожаротушения пожарные обнаружили в жилой комнате погибшего мужчину 1971 года рождения.

Вероятно, он задохнулся угарным газом.

В 20:10 пожар бойцы ГСЧС локализовали и в 21:30 полностью ликвидировали.

Причина и окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.