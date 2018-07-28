В Харьковском районе в частном домовладении сгорели хозпостройки

28 июля 2018 г. 10:12

28 июля в 3:16 спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Буды по ул. Маяковского, 17.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На территории частного домовладения горела летняя кухня и гараж.

На момент прибытия спасателей горели домашние вещи и частично - деревянные конструкции дома.

Площадь пожара составила около 100 кв.м.

В 4:32 спасатели локализовали пожар, в 5:58 полностью ликвидировали его.

Происшествие обошлось без пострадавших.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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