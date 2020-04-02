В харьковской больнице умер пациент с подозрением на коронавирус

02 апреля 2020 г. 17:50
2943 просмотра

В Харьковской областной инфекционной больнице умер мужчина, у которого подозревают коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Согласно данным облздрава, за сутки медики зафиксировали три новых подозрения. Один из пациентов - дошкольник из Лозовой, он сейчас находится на самоизоляции.

Второй - харьковчанин в возрасте до 30 лет, он сейчас находится в областной инфекционной больнице.

Третий - мужчина из Харьковского района, который умер в инфекционной больнице. Всего в регионе зафиксированы 15 подозрений: девять пациентов находятся в медучреждениях, один пациент умер, пять - на самоизоляции.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.