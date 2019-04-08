В харьковской электричке подростки ограбили мужчину

На Харьковщине трое несовершеннолетних ограбили 41-летнего мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня около 3 часов ночи злоумышленники напали на пострадавшего в электричке сообщением "Харьков-Гусаровка" и отобрали у него три мобильных телефона.

Правоохранители установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались трое несовершеннолетних жителей Лозовой Харьковской области. Задержанным злоумышленникам по 16 и 17 лет.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.