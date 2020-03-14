В харьковской многоэтажке горел мусоропровод

Пожар возник вчера, 13 марта, в четырнадцатиэтажном жилом доме по адресу ул. Академика Богомольца, 11.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию спасателей к месту пожара было установлено, что огнем охвачен мусор в мусоропроводе на первом этаже многоэтажки. Дым от пожара не успел распространиться по лестничной клетке на верхние этажи и не угрожал их жителям. Спасатели немедленно ликвидировали возгорание.