В харьковской многоэтажке горел мусоропровод

14 марта 2020 г. 11:57
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Пожар возник вчера, 13 марта, в четырнадцатиэтажном жилом доме по адресу ул. Академика Богомольца, 11.
 
Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию спасателей к месту пожара было установлено, что огнем охвачен мусор в мусоропроводе на первом этаже многоэтажки. Дым от пожара не успел распространиться по лестничной клетке на верхние этажи и не угрожал их жителям. Спасатели немедленно ликвидировали возгорание.
 
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Жертв и пострадавших нет.

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