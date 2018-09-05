В харьковской многоэтажке в почтовой коробке возле квартиры нашли гранату

4 сентября около 17.00 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек на улице Ильинской обнаружили коробку с корпусом гранаты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На вызов по адресу выезжали полицейские, специалисты-взрывотехники и кинологи.

На месте полицейские установили, что 67-летний мужчина обнаружил у своей квартиры картонную почтовую коробку, в которой находились отдельно корпус гранаты «Ф-1» и запал.

Находки правоохранители изъяли для проведения экспертизы.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Личность неизвестного, оставившего коробку с боеприпасом, устанавливают.