В Харьковской области горела баня в частном домовладении

27 ноября 2019 г. 14:16
1 просмотр

В Шевченковском районе области в частном домовладении загорелась баня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 26 ноября в 14:01 спасателям поступила информация о пожаре в пристройке к частному жилому дому в селе Зорянское, на улице Школьной, 4.

В помещении сауны на первом этаже двухэтажной пристройки к дому горела деревянная облицовка стен, деревянные конструкции потолка и домашние вещи на площади около 56 кв.м.

Также помещение было сильно задымлено.

Пожарные локализовали пламя в 14:43. Окончательно ликвидировали пожар в 16: 02.

В результате пожара никто не пострадал.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.