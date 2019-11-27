В Харьковской области горела баня в частном домовладении

В Шевченковском районе области в частном домовладении загорелась баня.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 26 ноября в 14:01 спасателям поступила информация о пожаре в пристройке к частному жилому дому в селе Зорянское, на улице Школьной, 4.
В помещении сауны на первом этаже двухэтажной пристройки к дому горела деревянная облицовка стен, деревянные конструкции потолка и домашние вещи на площади около 56 кв.м.
Также помещение было сильно задымлено.
Пожарные локализовали пламя в 14:43. Окончательно ликвидировали пожар в 16: 02.
В результате пожара никто не пострадал.
Причина возникновения возгорания устанавливается.