В Харьковской области ищут без вести пропавшего мужчину

В Харьковской области разыскивают без вести пропавшего Юрия Бронзу, 1963 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина 4 октября около 20:00 вышел из магазина в селе Верхний Салтов, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Пропавший мужчина ростом 170 см, у него темные волосы, имеет усы.

Юрий был одет в синие спортивные штаны, черный свитер, синий жилет и обут в резиновые сапоги.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом полиция просит сообщать ее по телефону 0668315739,0633230544, 102 или любым другим удобным способом.