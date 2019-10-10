В Харьковской области ищут без вести пропавшего мужчину

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10 октября 2019 г. 9:34
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В Харьковской области разыскивают без вести пропавшего Юрия Бронзу, 1963 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина 4 октября около 20:00 вышел из магазина в селе Верхний Салтов, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Пропавший мужчина ростом  170 см, у него темные волосы, имеет усы.

Юрий был одет в синие спортивные штаны, черный свитер, синий жилет и обут в резиновые сапоги.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом полиция  просит сообщать ее по телефону 0668315739,0633230544, 102 или любым другим удобным способом. 

 

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