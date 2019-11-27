В Харьковской области ищут пропавшего подростка

В Барвенковском районе Харьковской области пропал несовершеннолетний житель села Погоновка Максим Ващенко.

Как сообщается, 14-летний парень 25 ноября вышел из дома в школу и до настоящего времени не вернулся.

Подросток был одет в темно-зеленую куртку с мехом на капюшоне, камуфляжные спортивные штаны, обут в черные сапоги. При себе парень имел черный рюкзак.

Всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом просят обратиться в Барвенковское отделение полиции на ул. Богдана Хмельницкого, 15 в Барвенково, тел.0507795168 (сектор ювенальной превенции) или позвонить по номеру 102.