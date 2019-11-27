В Харьковской области ищут пропавшего подростка

27 ноября 2019 г. 13:17
1 просмотр

В Барвенковском районе Харьковской области пропал несовершеннолетний житель села Погоновка Максим Ващенко.

Как сообщается,  14-летний парень 25 ноября вышел из дома в школу и до настоящего времени не вернулся.

Подросток был одет в темно-зеленую куртку с мехом на капюшоне, камуфляжные спортивные штаны, обут в черные сапоги. При себе парень имел черный рюкзак.

Всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом просят обратиться в Барвенковское отделение полиции на ул. Богдана Хмельницкого, 15 в Барвенково, тел.0507795168 (сектор ювенальной превенции) или позвонить по номеру 102.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.