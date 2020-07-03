В Харьковской области ищут пропавшего подростка

В Краснокутском районе Харьковской области разыскивают пропавшего 17-летнего Артура Петренко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, парень ранее неоднократно уходил из дома.

Разыскиваемому на вид 16-20 лет, Артур имеет рост около 180-190 см, худощавого телосложения, у него темные волосы и серо-голубые глаза.

Парень был одет в коричневую футболку и возможно в желтую кофту.

В полиции просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщить ее по телефонам: «102», 8 (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354 или другим удобным способом.